Son Dakika | İnşaat halindeki okulun saçağı çöktü: 1 hafif yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da 4 katlı ortaokul inşaatının saçağının çökmesi neticesinde 1 işçi hafif şekilde yaralandı. Sakarya'da 4 katlı ortaokul inşaatının saçağının çökmesi neticesinde 1 işçi hafif şekilde yaralandı. Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı ortaokul binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okulun giriş tarafına yapılan saçak dökülen betonu taşıyamayınca çökerek inşaat iskelesine değdi. O esnada iskelede bulunan M.Ş.U. bacağından hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tedavisi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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