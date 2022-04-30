Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... İnönü Savaşlarında kullanılan silahların bakımları yapıldı

Son dakika haberleri: 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, 'Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince temizlendi.

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan ve müzede sergilenen silahlar, 'Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince temizlendi.

1. Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan Anadolu'nun işgali sırasında, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından karargah olarak kullanılan ve 1 Nisan 2001'de İnönü Savaşları Karargah Müzesi olarak ziyarete açılan müzede 1'inci ve 2'nci İnönü savaşlarında kullanılmış çeşitli silahlar sergileniyor. Bu silahların İnönü Belediye Başkanlığının talebi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bakım Onarım Komutanlığı'nda görevli uzman silah teknisyenlerince bakım ve onarımları yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmet İnönü, Jandarma, Karargah, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title