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Son Dakika | İki şüpheli çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | İki şüpheli çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile yakalandı

Son dakika haberi: Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri firarı 2 şüpheli, çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile birlikte yakalandıEskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda, 2 çalıntı motosiklet,1 ruhsatsız tabanca ve 1...

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri firarı 2 şüpheli, çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile birlikte yakalandı

Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda, 2 çalıntı motosiklet,

1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili B.Y. ve E.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı. Kesici Aletle Yaralama suçundan firari olduğu belirlenen şüphelilerden B.Y.'nin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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