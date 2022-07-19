Son Dakika | İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberine göre İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra savrulup aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra savrulup aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İki gün önce Sadri Artunç Caddesi'nde meydana gelen kazada Y.K., idaresindeki 35 AAC 070 plakalı hafif ticari araç, M.K., idaresindeki 78 AD 738 plakalı araca çarptıktan sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hafif ticari araçta yaralanan Y.K. ve yanındaki D.N.B'nin yardımına çevredekiler koştu. Hastaneye kaldırılan sürücü Y.K'nin 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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