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Son Dakika | İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Sümerpark yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan iki şahıs darp neticesi yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Yaralanan iki şahıs ise polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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