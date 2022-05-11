Iğdır'da kalaşnikof silah ve parça tesirli el bombası ele geçirildi - Haberler

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Iğdır'da kalaşnikof silah ve parça tesirli el bombası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da kalaşnikof silah ve parça tesirli el bombası ele geçirildi

Iğdır'da kalaşnikof silah, parça tesirli el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Iğdır'da kalaşnikof silah, parça tesirli el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde silah ve patlayıcı madde ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.

Ekipler silah ve mühimmatlara el koyarken 2 şüpheli de gözaltına alındı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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