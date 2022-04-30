Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli... - Haberler

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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden 'EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK' operasyonunda görevli...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3.

İçişleri Bakanlığı : "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı, Şırnak, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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