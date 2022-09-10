Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Muş'ta Eren Abluka-36 Operasyonu başlatıldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'un Malazgirt ilçesinde 513 personel, 38 operasyonel timin katılımı ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldığını açıkladı. İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'un Malazgirt ilçesinde 513 personel, 38 operasyonel timin katılımı ile Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'un Malazgirt ilçesinde Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 513 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Malazgirt Jandarma Muş 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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