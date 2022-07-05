Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." - Haberler

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Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı.'

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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