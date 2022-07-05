Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tütün mamulü ve kaçak sigara operasyonu kapsamında 7 ilde, 615 evde arama kararı alındı. 214 kişi gözaltına alındı.' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.