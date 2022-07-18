Son dakika haberleri! Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi Son dakika habere göre Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi. Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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