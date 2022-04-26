Son dakika... İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B....
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler " - ANKARA
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