Son dakika... İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B....

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... İcişleri Bakanı Soylu: '21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B....

Edinilen son dakika gelişmesine göre İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05: 46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler " - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa, İstanbul, TÜGVA, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

title