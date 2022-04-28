Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski bir fabrika binası ve çevresinde demirleri sökülerek çalan 3 şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski bir fabrika binası ve çevresinde demirleri sökülerek çalan 3 şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çukur Mahallesi'nde bulunan eski bir fabrika binası ve çevresinde akılları durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin, olay yerinde çaldıkları 1 adet hurda çamaşır makinesi, 4 adet demir kapı, 2 adet buzdolabı ile çeşitli hurda demir malzemelerini ise çalmak üzere yerlerinden söktükleri ve 2 otomobile yükledikleri jandarmanın titiz çalışması sonucu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dahilinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Zonguldak, Jandarma, Fabrika, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title