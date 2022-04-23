Son dakika... Hırdavat dükkanından musluk hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Hırdavat dükkanından musluk hırsızlığı kamerada Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hırdavatçıdan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı.
Hırdavat dükkanından musluk hırsızlığı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hırdavatçıdan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan bir hırdavatçının önünde bulunan sergiye yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi dükkanın önünde bulunan bir musluğu rahat tavırlarla aldı. Musluğu alan şahıs daha sonra uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa