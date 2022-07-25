Son Dakika | Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Hiçbir şey bulamayınca uzatma kablosu çaldı, kameralara yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Antalya'da girdiği apartmanın girişinde çalacak bir şey bulamayınca uzatma kablosunu alan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Hırsızlıktan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı ve bir apartmanın giriş kısmında uzatma kablosu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti. Yapılan çalışmalarda E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvelik kamerasına yakalandı

Motosiklet hırsızlığının ardından bir apartmanda güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık zanlısının, binaya girdikten sonra köşe bucak çalacak bir şey aradığı, bulamayınca da çıkarken uzatma kablosunu aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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