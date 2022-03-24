Son dakika! HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ANKARA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Başsavcılık soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çağırılan Güzel'in ifadeye gelmemesi ve adresinde bulunmaması üzerine yakalama kararı çıkardı.

TBMM Genel Kurulu, terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonucu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 oyla kaldırmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında Başsavcılık soruşturma başlattı. Terörist Bora ile basına yansıyan fotoğraflarının ardından Başsavcılık tarafından Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa