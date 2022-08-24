Son Dakika | Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden hayırsever iş insanının ölümü memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini yasa boğdu. Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden hayırsever iş insanının ölümü memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini yasa boğdu. İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde, Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları M.Ç. (8) ile H.E.Ç. (3)'de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Çekiç'in Eskişehir Ticaret Odası Meclis Divan Katibi olduğu ve geçtiğimiz yıllarda babası Hasan Çekiç adına Emirdağ ilçesinde ortaokul yaptırdığı belirtildi. Karı koca çiftin cenazelerinin Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Karahisar İstanbul İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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