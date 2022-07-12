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Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Narlıca Mahallesi makilik alanda yangın çıktı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangına,1 helikopter,2 arazöz,1 yangın ilk müdahale aracı,1 kara ekibi müdahale edildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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