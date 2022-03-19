Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu - Haberler

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Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da 2 eve yapılan baskında 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da 2 eve yapılan baskında 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada polis Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 2 evde yapılan aramada 10 bin 493 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika! Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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