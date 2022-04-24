Son dakika! Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Dörtyol'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üçkoz Yaylasında büyük kısmı ahşap olan bir yayla evinde yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri tarafından arasözler ile müdahale edildi. Ancak bir evde başlayan yangın yan tarafta bulunan 4 eve daha sırçada. Kontrol altına alınan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa