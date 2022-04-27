Son dakika haberleri! Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU (İHA) - Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU - Bolu'da Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç önünde ilerleyen tıra ok gibi saplandı. Kazada, araçtaki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 34 BJC 990 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Turan Ç. yönetimindeki 54 ABP 629 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçtaki yolcu Yunus Bülbül olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Mustafa Y., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yunus Bülbül'ün cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.