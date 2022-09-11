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Son Dakika | Hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

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Son Dakika | Hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan K., idaresindeki 44 ABV 121 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Polisevi civarında yer alan kavşak yakınlarında refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Erdoğan K., ile araçta bulunan Hamide K., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ise kazaya karışan hafif ticari araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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