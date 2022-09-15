Son dakika haberi! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı DÜZCE - Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Yenikent Polis Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'nin kullandığı otomobil ile Ö.A.'nın idaresindeki 81 AA 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.T.B. ve sürücü A.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen otomobil ve hafif ticari aracın yakıt sistemini kapatabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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