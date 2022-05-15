Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Samet Yıldızlar idaresindeki 34 HP 495 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkıp Sürgü mahallesi girişinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Samet Yıldızlar ile araçta yolcu olarak bulunan Muazzez Yıldızlar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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