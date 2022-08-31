Son dakika haberleri! Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E, S.E olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 78 EY 161 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E. ve S.E. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.E., S.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.