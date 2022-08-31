Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü.

Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E, S.E olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 78 EY 161 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E. ve S.E. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.E., S.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title