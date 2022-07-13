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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Karaman beldesinde aynı istikamette gelen panelvan araçla kamyon çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Karaman beldesinde aynı istikamette gelen panelvan araçla kamyon çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaman beldesindeki karayolunda meydana geldi. Zonguldak istikametinden Bakacakkadı istikametine sağ şeritte giden 78 BU 785 plakalı kamyon ile aynı istikamette giden 41 AHF 049 plakalı panelvan araç çarpıştı. Panelvan aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Servisi aranarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Karaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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