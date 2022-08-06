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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri | Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin pazar yerinde meydana geldi. Gece saat 01.20 civarında M.A.Y., A.B., O.B.D., T.K., M.A., İ.Ö. ve E.T. 'nin aralarında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, E.T. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak İ.Ö.'nin ayaklarına doğru ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis istendi. Sağlık ekipleri yerde yatan İ.Ö.'ye ilk müdahalede bulunarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.Ö.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinden araçla kaçan 5 kişi ve E.T. polisin uğraşları sonucunda yakalandı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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