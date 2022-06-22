Son dakika haberleri: Yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü Son dakika haber... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Emine Tuğrul (56), karşıya geçmek isterken E.S. idaresindeki 34 SZ 9793 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağır yaralı olan yaşlı kadını Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İşlemleri tamamlanan Tuğrul, bugün Hilal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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