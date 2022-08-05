Son dakika haberleri... Yozgat'ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi... Yozgat'ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yozgat'ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat'ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat'ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat'ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. - YOZGAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsmail Polat Yozgat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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