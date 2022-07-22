Son dakika haber: Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü
AA - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Yozgat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Yozgat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Eskipazar Mahallesi 3. Örnek Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.
AA / Ömer Ertuğrul - 3. Sayfa