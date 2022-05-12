Son dakika haberleri: Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği midibüs yoldan çıkarak yan yattı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği midibüs yoldan çıkarak yan yattı. Midibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. Seyit Ak idaresindeki 07 ANN 061 midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç içerisinde bulunan sürücü Ak ile yolculardan Leyla K., Ali D., Mutat B., hafif yaralandı. Ayakta tedavi edilen yolcular kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Midibüs, Turizm, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title