Son dakika haberleri: Yoldan çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği midibüs yoldan çıkarak yan yattı. Midibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. Seyit Ak idaresindeki 07 ANN 061 midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç içerisinde bulunan sürücü Ak ile yolculardan Leyla K., Ali D., Mutat B., hafif yaralandı. Ayakta tedavi edilen yolcular kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

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