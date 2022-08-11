Son dakika haberleri! Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı Son dakika haberine göre Samsun'dan kontrolden çıkan hafif ticari aracın galeri önündeki traktörlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Samsun'dan kontrolden çıkan hafif ticari aracın galeri önündeki traktörlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 55 ABC 34 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarım araçları satan galerinin önündeki park halinde bulunan 2 ayrı traktöre çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hanım K., Mustafa K. ile Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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