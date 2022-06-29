Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Son dakika haberler... Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca vatandaş sokak ortasına birbirine saldırırken, polis ekipleri olayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Baglarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, "Yol verme" nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olay ilerleyen dakikalarda büyüyerek kavgaya dönüşürken, ailelerinde dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca şahsın sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, dakikalarca süren kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.