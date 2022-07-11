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Son dakika haberleri: Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (58) ve T.A. (49) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, bu esnada T.A. isimli şahıs M.G.'yi tüfek ile bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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