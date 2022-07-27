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Son dakika haberleri | Yemen'de sel felaketi: 5 ölü

Son dakika haberleri | Yemen'de sel felaketi: 5 ölü

Son dakika haberleri: Yemen'in El Cavf şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

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Yemen'in El Cavf şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in kuzeyinde yer alan El Cavf şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer sel nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel nedeniyle 288 ailenin yerinden edildiği bildirilirken şehirde, 126 evin tamamen yıkıldığı, 154 evin ise hasar aldığı belirtildi. Yetkililer sel nedeniyle evleri zarar gören halkın barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bölgeye insani yardımların gönderildiğini duyurdu.

Ayrıca meydana gelen selde birçok aracın sürüklendiğini ifade edildi. - SANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemen 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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