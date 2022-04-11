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Son dakika haberleri: Yegenine kurşun yağdırdı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Yegenine kurşun yağdırdı: 1 ölü

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı, 1 kişi öldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede yeğenine kurşun yağdırdı, 1 kişi öldü.

Olay, ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Azay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Koca(53) çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca'yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı. Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu. Bu akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi abisinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Yegenine kurşun yağdırdı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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