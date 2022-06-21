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Son dakika haberleri | Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yatağında fenalaşan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Karaman'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 8 aylık Elif Türkan Balasarlı, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 8 aylık Elif Türkan Balasarlı, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün ikindi saatlerinde Ali Şahane Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne N.B., kızı 8 aylık Elif'i emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Elif'in fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif bebeğin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği öğrenildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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