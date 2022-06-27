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Son dakika haberi: Menteşe'de zeytinlik yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Menteşe'de zeytinlik yangını

Son dakika haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesi Eren Caddesi üzerinde zeytinlik yangını üzerine bölgeye, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 5 adet zeytin ağacı alevlerden zarar gördü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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