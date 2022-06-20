Son dakika haberleri: Yaşlı çift ölümden döndü: 2 yaralı Son dakika haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araçtaki yaşlı çift ölümden dönerken hastanede tedavi altına alındı. Manisa Şehzadeler ilçesi Manisa-Üçpınar yolu üzerinde saat: 10.00 sıralarında İ.E. (74/E) idaresindeki 45 SS 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü İ.E. (74) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Z.H.E. (70) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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