Son dakika haberleri | Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Hakkari'nin Derecik ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti. Alınan bilgilere göre, Beşikağacı iş kazası sonucu yaralanan Sehend Güler adlı vatandaş için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Durumu ağır olan yaralı için ambulans helikopter havalandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterdeki sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Van Dursun Odabaş Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Derecik Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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