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Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı

Son dakika haberler: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, İlyaslar Mahallesi yakınında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibi tarafindan kısa sürede bulunduğu yerden alınarak, hayvan bakımevinde tedavisine başlandı. Yaralı karacanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı açıklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırkağaç Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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