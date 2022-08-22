Son dakika haberleri | Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Erciyes'e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti. Erciyes'e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan E.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dağcı E.K. 'ya Çobanini kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından ulaşıldı. Yaralı dağcı E.K. bölgede bulunan ANDA Arama Kurtarma ekiplerinin de yardımıyla Tekirkapı bölgesindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Erciyes 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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