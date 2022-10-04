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Son dakika haber... Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 havyan telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 havyan telef oldu İki katlı müstakil ev alev alev yandı Malatya'da iki katlı müstakil bir evin samanlık bölümünde çıkan yangının ağıla sıçraması sonucu üç büyükbaş hayvan telef oldu.

Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 havyan telef oldu

İki katlı müstakil ev alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da iki katlı müstakil bir evin samanlık bölümünde çıkan yangının ağıla sıçraması sonucu üç büyükbaş hayvan telef oldu.

Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Tabipler sokakta gece saatlerinde M.E.'ye ait iki katlı müstakil evin samanlık bölümünde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede ikametin çatısına ve ağıl ile A.G.'ye ait eve sıçradı.

ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alınan yangında üç büyükbaş hayvan telef oldu.

İki evde maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

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