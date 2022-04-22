Son dakika haberleri: Yangında hayvanları yanan vatandaşa 3 adet gebe hayvan verildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Yangında hayvanları yanan vatandaşa 3 adet gebe hayvan verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Yangında hayvanları yanan vatandaşa 3 adet gebe hayvan verildi

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da çıkan yangında 12 büyükbaş hayvanı yanan yetiştiriciye, 3 adet gebe hayvan verildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da çıkan yangında 12 büyükbaş hayvanı yanan yetiştiriciye, 3 adet gebe hayvan verildi.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde 31 Mart'ta çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami, 1 traktör ve 12 büyükbaş hayvan yanmıştı. Yanan hayvanlar için Kastamonu Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Yangında büyükbaş hayvanları yanarak telef olan İsmail Kadam'a, hayırsever vatandaşlarında destekleriyle Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı simental cinsi 3 adet gebe hayvan alınarak teslim edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, 31 Mart, Traktör, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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