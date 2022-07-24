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Son dakika haberleri | Yangında ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yangında ev küle döndü

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hake geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hake geldi.

Edinilen bilgiye göre, Caferli Mahallesi Merkez sokak üzerinde bulunan Temel O.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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