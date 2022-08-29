Son dakika haberleri | Yalova'da kazan dairesi yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Yalova'da 10 katlı bir binanın bodrumunda bulunan kazan dairesindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yalova'da 10 katlı bir binanın bodrumunda bulunan kazan dairesindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi Özşahinlar Apartmanı'nın kazan dairesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, kazan dairesindeki plastik maddelerin alev alarak yandığı öğrenildi. Duman altında kalan kazan dairesindeki yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle içeriye girerek kontrollerini gerçekleştirdi. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstiklal Caddesi İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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