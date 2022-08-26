Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemi personeli tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak ile Küçük Çaltıcak mesire alanlarının karşısında gemilerin demirli bulunduğu alanda meydana geldi. Bölgede demirli bulunan yakıt yüklü TC bayraklı yakıt gemisinin baca bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangına, gemi personeli kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Gemide yaşanabilecek acil bir duruma karşı, deniz polisi dışarıdan müdahale edebilecek şekilde tertibatı bulunan botla bölgede güvenlik önlemini sürdürüyor. Öte yandan, gemiden çıkan yoğun duman ve alevler sahilde denize giren vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title