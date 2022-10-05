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Son dakika haberleri... Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yakıt tankı patladı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yakıt tankı patladı. Patlamada 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde yakıt tankeri patladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.G., H.E., İ.Ü. ve O.Y.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti. Patlamanın etkisiyle işyerinin camları kırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri Anbar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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