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Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Konya'da devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında asansörde 7 saat havada asılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA (İHA) - Konya'da devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında asansörde 7 saat havada asılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Konya'nın Hadim ilçesi yakınlarında Konya'yı Antalya'ya bağlayan yol güzergahında yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 166 metrelik viyadük ayaklarının birinde çalışan 2 işçi, asansörde mahsur kaldı. Çalışanlar, uzun süre işçileri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olunamadı. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. 166 metrelik köprü ayağının 120'nci metresinde bulunan işçilerin kurtarılması için çalışmalara başlandı. Vinç yardımıyla aşağıya sarkıtılan itfaiye görevlileri, 2 işçiyi tek tek 7 saat mahsur kaldıkları yerden yara almadan kurtardı. - KONYA

Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, İtfaiye, Konya, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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