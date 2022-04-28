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Son dakika haberleri | Virajı alamayan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Virajı alamayan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, çamlık alanda park halindeki arkasında sele bulunan hurdacı motosikletine ve hurdacılık yapan vatandaşa çarptı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, çamlık alanda park halindeki arkasında sele bulunan hurdacı motosikletine ve hurdacılık yapan vatandaşa çarptı. Kazada, otomobilin çarpması sonucu yaralan şahıs, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesinde Sorgun istikametinden Side istikametine seyir halindeki Tolga G.'nin kullandığı 07 ACD 686 plakalı otomobilin virajı alamayarak yoldan çıkması ve ormanlık alanda park halindeki arkasında hurda toplanan sele bulunan 07 JL 208 plakalı motosiklete ve hurdacılık yaptığı belirlenen Osman Ü., isimli vatandaşa çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan Osman Ü., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Manavgat, Antalya, 112, 3. Sayfa, Haberler

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