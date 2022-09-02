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Son dakika haberleri! Vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Vatandaşların ihbar ettiği şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan zanlılardan biri çalıntı motosikletle birlikte yakalanırken kaçan zanlının ise 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan zanlılardan biri çalıntı motosikletle birlikte yakalanırken kaçan zanlının ise 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesinde şüpheli iki şahıs gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şahsı kovaladı. Zanlılardan İ.Y., boş arazide motosikletle birlikte yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada kaçan şahsın 7 ayrı suç kaydı bulunan S.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Motosikleti de inceleyen ekipler, 15 gün önce Şambayat Beldesinden çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürülürken diğer zanlıyı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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